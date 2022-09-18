Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı olay oldu: "Tüm göğsün..."
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı olay oldu. Hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı, kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazındı. Attığı her adım, sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait bir karesi sosyal medya gündeminde. İşte dekolte detayıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ'un o karesi.
18.09.2022 16:35 - Son Güncelleme: 18.09.2022 16:35
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı olay oldu.
Son olarak evi hakkında bir takipçisi tarafından yapılan yorumun ardından gündeme gelmişti Pınar Altuğ... Bir kullanıcı paylaşımında "Henüz Bebek'te otururken... İstanbul'un en güzel semtlerinden Bebek'te boğaz manzaralı evden çıkıp Riva'da izole bir siteye yerleştiniz. Eski semtinizi evinizi özlüyor musunuz?" diye sordu.
Gençlik yıllarına ait fotoğraflarından bir tanesi sosyal medyada gündem olunca, Pınar Altuğ yine magazin gündeminde yerini aldı.
Pınar Altuğ'un bu karesindeki dekoltesine sosyal medyada, "Tüm göğsü açık", "Çok cesur" gibi yorumlarda bulunuldu.