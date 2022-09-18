Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i 1994 Türkiye Güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı olay oldu: "Tüm göğsün..."

Son olarak evi hakkında bir takipçisi tarafından yapılan yorumun ardından gündeme gelmişti Pınar Altuğ... Bir kullanıcı paylaşımında "Henüz Bebek'te otururken... İstanbul'un en güzel semtlerinden Bebek'te boğaz manzaralı evden çıkıp Riva'da izole bir siteye yerleştiniz. Eski semtinizi evinizi özlüyor musunuz?" diye sordu.