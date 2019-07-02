Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç'in son hali ortaya çıktı! Zeyno Günenç kaç yaşında, kimdir?
Bir zamanlar ekranların en fazla izlenen dizilerinden biri olmayı başaran çocuklar duymasın gündemden düşmüyor. Çocuklar duymasın dizisinde bazı karakter ise adeta hafızalara kazınmıştı. Çocuklar Duymasın dizisi sayesinde ün yapan Zeyno Günenç'in son hali ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin bitmesiyle birlikte ortadan kaybolan Zeyno Günenç önceki gece İsviçreli eşi Gilles Kanert ile beraber görüntülendi. Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu ve...
Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.
Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül teyze" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le bir evlilik geçiren sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.