Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Pınar Altuğ'un rol arkadaşı Melek Şahin'in son hali parmak ısırttı: '20'liklere taş çıkarır'

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Bir dönemin fenomen dizisi "Çocuklar Duymasın" denilince akla gelen isimlerden biri de şüphesiz Çaycı Hüseyin'in eşi Emine karakterini canlandıran Melek Şahin. Sıcak kanlı ve doğal tavırlarıyla izleyenlerin gönlünde taht kuran Şahin, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son paylaşımları ise adeta şaşkınlık yarattı. "Çocuklar Duymasın"daki Emine karakterinden oldukça farklı bir görünüme bürünen Şahin'in değişimi, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.