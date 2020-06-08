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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari Bodrum'da deniz sezonunu açtı. Ayşecan Tatari'nin son halini görenler şoke oldu. Karnı burnunda olan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde eşi ile evliliğinin 3. yılını Instagram hesabından paylaşan Ayşecan Tatari'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari...

08.06.2020 09:56 - Son Güncelleme: 08.06.2020 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





