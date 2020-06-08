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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari Bodrum'da deniz sezonunu açtı. Ayşecan Tatari'nin son halini görenler şoke oldu. Karnı burnunda olan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde eşi ile evliliğinin 3. yılını Instagram hesabından paylaşan Ayşecan Tatari'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari...

08.06.2020 09:56 - Son Güncelleme: 08.06.2020 10:53
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile tanıdık onu... Annesi Aliye Uzunatağan'ın izinden giden Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Karnı burnunda oyuncu Ayşen Tatari, sosyal medya hesabından "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla poz verdi.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

5.5 aylık hamile olan Ayşecan tatari'nin son halini görenler şaşırdı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

Karnı iyice belirginleşen Ayşecan Tatari, geçtiğimiz günlerde eşi Edip Tepeli ile evliliğinin 3. yılını sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

Edip Tepeli, evlilik yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlayıp, "Yıllar geçiyor. Ben hala bu anda duruyorum" mesajını yazdı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?

Ayşecan Tatari ise bu fotoğrafı paylaşıp, "En güzel yılımız kutlu olsun! 3!" notunu düştü.

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