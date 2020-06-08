Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haliyle şaşırttı! 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari kaç yaşında?
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. 5.5 aylık hamile Ayşecan Tatari Bodrum'da deniz sezonunu açtı. Ayşecan Tatari'nin son halini görenler şoke oldu. Karnı burnunda olan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde eşi ile evliliğinin 3. yılını Instagram hesabından paylaşan Ayşecan Tatari'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari...
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile tanıdık onu... Annesi Aliye Uzunatağan'ın izinden giden Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Karnı burnunda oyuncu Ayşen Tatari, sosyal medya hesabından "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla poz verdi.