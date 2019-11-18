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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son görüntüsüyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Bir döneme damga vuran dizi olan Çocuklar Duymasın hala gündemde. Dizi de oynayan karakterler ise oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu. İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika'da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı.

18.11.2019 17:12 - Son Güncelleme: 18.11.2019 17:12
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son hali ile şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinin küçük çocuk oyuncularından Ayşecan Tatari son haliyle gündeme geldi. Daha çok küçük yaşta Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son hali ile şaşırttı!

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sevgilisi Edip Tepeli ile paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Edip Tepeli de kendisi gibi oyuncu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son hali ile şaşırttı!

Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile birlikte olan Ayşecan Tatari, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son hali ile şaşırttı!

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen ikilinin aileleri de tanıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari son hali ile şaşırttı!

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika'da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez Tatar Ramazan Sürgün'de isimli film ile geçti. Ayşecan Tatari 2004'te ise Çocuklar Duymasın isimli dizinin devamı olan Çocuklar Ne Olacak isimli dizide yer aldı.

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