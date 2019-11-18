Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son görüntüsüyle sosyal medyaya bomba gibi düştü
Bir döneme damga vuran dizi olan Çocuklar Duymasın hala gündemde. Dizi de oynayan karakterler ise oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu. İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika'da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı.
Çocuklar Duymasın dizisinin küçük çocuk oyuncularından Ayşecan Tatari son haliyle gündeme geldi. Daha çok küçük yaşta Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandırmıştı. Daha sonra Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su dizinin final yapması sonrası eğitimi için Amerika'ya gitti.
AYŞECAN TATARİ KİMDİR?
İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika'da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez Tatar Ramazan Sürgün'de isimli film ile geçti. Ayşecan Tatari 2004'te ise Çocuklar Duymasın isimli dizinin devamı olan Çocuklar Ne Olacak isimli dizide yer aldı.