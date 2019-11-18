Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son görüntüsüyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Bir döneme damga vuran dizi olan Çocuklar Duymasın hala gündemde. Dizi de oynayan karakterler ise oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, yıllar sonra herkesin dikkatini çekti. Amerika'daki eğitimi için Çocuklar Duymasın'ın son döneminde yer almayan Ayşecan Tatari, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ayşecan Tatari'nin erkek arkadaşı da merak konusu oldu. İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika'da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı.

18.11.2019 17:12 - Son Güncelleme: 18.11.2019 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





