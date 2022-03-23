Çocuklar Duymasın'ın çapkını Fıs Fıs İsmail'den olay sözler! "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç, adamlar sapıtıyor"

"İĞRENÇ"

Sohbet sırasında kadınların kıyafetleri hakkında konuşan Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Demokrat bir adamım. Ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." dedi.