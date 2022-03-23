Çocuklar Duymasın'ın çapkını Fıs Fıs İsmail'den olay sözler! "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç, adamlar sapıtıyor"
Çocuklar Duymasın'ın çapkını Fıs Fıs İsmail, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. 2019 - 2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile hafızalarda yer edinen Süleyman Yağcı, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Telefonla canlı yayına katılan bir kadının "Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşanmasına neden oldu.
23.03.2022 10:23 - Son Güncelleme: 23.03.2022 10:31
Çocuklar Duymasın'ın çapkını Fıs Fıs İsmail'den olay sözler! "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç, kadınlar tayt giymesin, adamlar sapıtıyor" diyen Süleyman Yağcı açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.
"Çocuklar Duymasın" dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, oyuncu Esra Sönmezer'in YouTube programına konuk oldu.
"İĞRENÇ"
Sohbet sırasında kadınların kıyafetleri hakkında konuşan Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Demokrat bir adamım. Ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." dedi.