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Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, hem dizideki rolüyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlliği olan Altuğ, ünlüler dünyasında eşine sevgisi ve saygısıyla örnek isim olarak adından söz ettiriyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un ek işi olduğunu biliyor muydunuz? İşte ünlü isimlerin ek işleri ve kazançları...

19.03.2019 17:18 - Son Güncelleme: 19.03.2019 17:18
Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un, birçok ünlü isim gibi ek iş yaptığını biliyor muydunuz? Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; birçoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor.

İŞTE ÜNLÜLERİN EK İŞLERİ

Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!

Alışveriş merkezleri popçular, mankenler, oyuncular için ek kazanç kapısı oldu. Ünlüler bir saatlik sohbet veya üç şarkı söyleme karşılığında 20 bin ile 120 bin lira arasında para kazanıyor.

Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!

KİM NE KADAR ALIYOR?

Gülben Ergen: 60 bin TL

Hadise: 120 bin TL

Gülşen: 120 bin TL

Aleyna Tilki: 40 bin TL

Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!

Ivana Sert: 20 bin TL

Demet Şener: 30 bin TL

Sinan Akçıl: 40 bin TL

Burcu Esmersoy: 25 bin TL

Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!

Ayça İnci, oyunculuğun yanı sıra restoran işletmeciliğine devam ediyor. Kozyatağı'nda çöp şiş restoranı işleten Ayça İnci, sık sık ünlü isimleri de ağırlıyor.

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