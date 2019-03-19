Çocuklar Duymasın dizisinin yaşlanmayan Meltem'i Pınar Altuğ Atacak hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek!
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, hem dizideki rolüyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlliği olan Altuğ, ünlüler dünyasında eşine sevgisi ve saygısıyla örnek isim olarak adından söz ettiriyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un ek işi olduğunu biliyor muydunuz? İşte ünlü isimlerin ek işleri ve kazançları...
19.03.2019 17:18
- Son Güncelleme: 19.03.2019 17:18
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un, birçok ünlü isim gibi ek iş yaptığını biliyor muydunuz? Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; birçoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor.
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