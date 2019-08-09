Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören "yok artık" dedi! Çok şaşıracaksınız
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Yıllardır, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ sizi birazdan şaşkınlığa uğratacak. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Güzel fiziğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...
09.08.2019 23:27
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