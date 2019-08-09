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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören "yok artık" dedi! Çok şaşıracaksınız

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Yıllardır, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ sizi birazdan şaşkınlığa uğratacak. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Güzel fiziğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

09.08.2019 23:27 - Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak Fatih Ürek'ten başlayalım. Fatih Ürek'in değişimi inanılır gibi değil.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

FATİH ÜREK

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

FAHRİYE EVCEN

Kısa süre sonra anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'de evrim geçirenlerden.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

FAHRİYE EVCEN

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