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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Yıllardır ekrana gelen Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ özellikle her hareketi takip edilen isimlerin başında geliyor. Instagram hesabını bol bol kullanan Pınar Altuğ, her paylaşımıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Pınar Altuğ da sosyal medyadaki akımına uydu. Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.

07.07.2019 19:37 - Son Güncelleme: 07.07.2019 19:39
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

İşte Hadise'nin ve Türkiye'ye damga vuran ünlülerin makyajsız fotoğrafları...

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