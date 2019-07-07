Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ da o akıma uydu! Yıllardır ekrana gelen Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı. Pınar Altuğ özellikle her hareketi takip edilen isimlerin başında geliyor. Instagram hesabını bol bol kullanan Pınar Altuğ, her paylaşımıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Pınar Altuğ da sosyal medyadaki akımına uydu. Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.

07.07.2019 19:37 - Son Güncelleme: 07.07.2019 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





