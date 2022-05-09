Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Kaç kilo olduğundan kilosuna kadar aranan Efe Instragm'da...
Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de kilo problemiydi. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı.
09.05.2022 15:00 - Son Güncelleme: 09.05.2022 15:00
Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali merak ediliyor. Sevimli hareketleri ve iştahına düşkünlüğüyle bilinen Efe Koçyiğit sonrasında ortalardan kaybolu.
Peki Efe Koçyiğit şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere çocuk ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.