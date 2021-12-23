Cinsiyetini değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali tanınmaz halde! İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınmıştı
Başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekin ve Nurseli İdiz'in paylaştığı İlişki Durumum Karışık dizisiyle tanınan oyuncu Aybike Esin Tumluer 2017 yılında cinsiyetini değiştirmişti. Erkek olmak için ameliyat masasına yatan Tumluer'in son hali gündemde yer alıyor. Sevilen oyuncu geçirdiği operasyonla bambaşka biri oldu. Sosyal medya Aybike Esin Tumluer'in yeni imajını konuşuyor. Show TV'nin İlişki Durumum Karışık dizisinde Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun yeni halini görenler yorum yağmuruna tuttu.
23.12.2021 12:59
- Son Güncelleme: 23.12.2021 12:59
2015 yılında yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde Gülendam karakteriyle ünlenmişti. Cinsiyetini değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor. 5 yıl önce radikal bir karar alarak cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren oyuncunun yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişinin radarına giren o fotoğraflara bakanlar şaştı kaldı.
Kıvırcık saçlarını kesti. Saçlarını sıfıra vuran oyuncu Aybike Esin Tumluer'in yeni halini görenler tanımakta çok zorlandı.
Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Pekin ve Nurseli İdiz'in paylaştığı aşk, gençlik ve romantik komedi dizisinde rol almıştı.