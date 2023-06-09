Cinsiyet değiştirmişti! Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne iş yapıyor!
Rüzgar Erkoçlar, "Emret Komutanım" dizisindeki Foto Fato karakteriyle tanındı. Son zamanlarda ise farklı bir mesleğe yöneldi. Rüzgar Erkoçlar, fırın temizlikçiliği yaptıktan sonra yeni bir meslek seçti. İşte Rüzgar Erkoçlar'ın yeni işi...
09.06.2023 09:20
Emret Komutanım dizisi ile yıldızı parlayan Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Artık Rüzgar Erkoçlar adını kullanmaya başlayan oyuncu, 2017 yılında da Tuğba Beyazoğlu evlendi. Rüzgar Erkoçlar verdiği bir röportajda, ''Görüntüm kızdı ama diğer kız çocukları gibi değildim. Barbie'lerle, bebeklerle oynamıyordum. Aklım fikrim erkek oyunlarındaydı. Evcilik oynanacaksa da ben mutlaka baba olacaktım. '' demişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Erkoçlar'ın yeni mesleği ise çok şaşırttı. İşte detaylar...
Emret Komutanım dizisinde rol aldığı 'Foto Fato' karakteriyle tanınan oyuncu Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını aldı.