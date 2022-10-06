Cinsiyet değiştiren Çukur’un Timsah Celil’i son haline bakın görenler tanıyamıyor! ’Bu halimle ailemle yaşayamam babamın yüreğine iner’ demişti

Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i son haline bakın görenler tanıyamıyor! Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Öner Erkan ve Ercan Kesal'ın oynadığı Çukur dizisi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırıyordu. Dizide bir kaç bölüm Timsah Celil karakteriyle rol oynayan Ahmet Melih Yılmaz son olarak cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelmişti. Son hali merak konusu oldu.