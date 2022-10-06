Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i son haline bakın görenler tanıyamıyor! 'Bu halimle ailemle yaşayamam babamın yüreğine iner' demişti
2017 yılında yayınlanan Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdikten sonra bambaşka biri oldu. Kadın olmak için ameliyat masasına yatan Yılmaz'ın son hali gündemde yer alıyor. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan eski oyuncu yeni adıyla bazı takipçilerinden tepki aldı. Takipçileri Meli Bendeli adını alan ünlü isme 'Başka isim mi bulamadın' yorumunda bulundu. Öte yandan 33 yaşındaki Çukur'un Timsah Celil'i geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programında 'Bu halimle ailemle yaşayamam babamın yüreğine iner' sözleriyle çok konuşulmuştu.
Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i son haline bakın görenler tanıyamıyor! Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Öner Erkan ve Ercan Kesal'ın oynadığı Çukur dizisi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırıyordu. Dizide bir kaç bölüm Timsah Celil karakteriyle rol oynayan Ahmet Melih Yılmaz son olarak cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelmişti. Son hali merak konusu oldu.
Cam Tavanlar, Hayat Sırları, Çukur gibi yapımlarda yer alan Ahmet Melih Yılmaz özellikle Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteriyle dikkat çekmişti.
1989 doğumlu olan oyuncu cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini aldı.Meli Bendeli ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan oyuncu gündemden düşmüyor.
Cinsiyet değiştirdikten sonra uzun süre sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu şimdi ise göğüs estetiği yaptırdı.Sosyal medyada gündem olan estetik ardından Meli Bendeli göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.