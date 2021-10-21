Cinsiyet değişikliği yapmıştı! Selin Ciğerci eski haline döndü! Şok karar: Gören inanamadı! Eski eşi Gökhan Çıra'dan ayrılınca...

2017 yılında geçirdiği ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla tanınıyordu. Ameliyatın ardından Selin Ciğerci olarak değiştiren internet ünlüsü hayatının aşkını da bulmuş ve Gökhan Çıra ile 2019 yılında hayatını birleştirmişti. Tam bebek müjdeli gelecek derken çift geçtiğimiz aylarda boşandı. Selin Ciğerci ayrılığın ardından 1 Başka Güzel adlı televizyon programını sunmaya başladı. Saçlarını da radikal bir kararla siyaha çeviren Ciğerci yeniden eski haline döndü.