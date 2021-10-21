Cinsiyet değişikliği yapmıştı! Selin Ciğerci eski haline döndü! Şok karar: Gören inanamadı! Eski eşi Gökhan Çıra'dan ayrılınca...
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor. Cinsiyet değiştirmeden önceki adı Okan Ünsal olan Selin Ciğerci'yi şimdilerde tanımayan neredeyse yok. Bir dönem futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olan Ciğerci geçtiğimiz aylarda ilişkiyi sonlandırarak Çıra'dan boşanmıştı. Çıra'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde jüri üyesi olduğu 1 Başka Güzel yarışma programında bomba itiraflarda bulunan Ciğerci ağlayarak severek ayrıldığını anlatmıştı. Boşanmanın yaradığı güzellerden Selin Ciğerci resmen evrim geçirmiş ve sarı saçlarından kurtularak siyaha yönelmişti. Yeniden kararını değiştirdi.
2017 yılında geçirdiği ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla tanınıyordu. Ameliyatın ardından Selin Ciğerci olarak değiştiren internet ünlüsü hayatının aşkını da bulmuş ve Gökhan Çıra ile 2019 yılında hayatını birleştirmişti. Tam bebek müjdeli gelecek derken çift geçtiğimiz aylarda boşandı. Selin Ciğerci ayrılığın ardından 1 Başka Güzel adlı televizyon programını sunmaya başladı. Saçlarını da radikal bir kararla siyaha çeviren Ciğerci yeniden eski haline döndü.
Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişkisi sürdüğü dönemde de bir ara saçlarını siyah olara kullanmış ve büyük beğeni almıştı.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, hüzünlü haikyesini Armağan Çağlayan'un sunduğu programda anlattı. Ciğerci ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını şöyle anlattı...