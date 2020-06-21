Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum
ABD'li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor. Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu ve o dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen Gabby kullanıcı isimli genç kızın kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Elgort, "Geçmişte yaptığım şeylerden utanç duyuyorum"dedi.
21.06.2020 14:35
- Son Güncelleme: 21.06.2020 14:35
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