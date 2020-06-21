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Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

ABD'li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor. Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu ve o dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen Gabby kullanıcı isimli genç kızın kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Elgort, "Geçmişte yaptığım şeylerden utanç duyuyorum"dedi.

21.06.2020 14:35 - Son Güncelleme: 21.06.2020 14:35
Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu ve o dönemde 17 yaşında olduğu belirtilen Gabby kullanıcı isimli genç kızın kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

"GEÇMİŞTE YAPTIĞIM ŞEYLERDEN UTANÇ DUYUYORUM"

Elgort, son bir günde sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduğunu belirterek şunları ifade etti:

Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

"Gabby'nin duygularını anladığımı iddia edemem ancak anlatılanlar yaşananları desteklemiyor. Hiçbir zaman kimseyi taciz etmedim. Doğru olan şu ki ; 2014'te ben 20 yaşımdayken Gabby ile legal ve karşılıklı rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı. Maalesef ayrılık sürecini iyi yönetemedim."

Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

"Ona cevap vermeyi bıraktım ve bu birine yapılabilecek en acımasız şeylerden birisi. Geçmişteki davranışlarıma baktığımda yaptığım şeyden büyük utanç duyuyorum."

Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

"Gerçekten çok üzgünüm. Düşünmeye, öğrenmeye ve empati kurmaya devam etmek zorunda olduğumu biliyorum."

Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum
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