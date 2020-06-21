Cinsel tacizle suçlanan oyuncudan açıklama: Geçmişteki davranışlarımdan büyük utanç duyuyorum

"Gabby'nin duygularını anladığımı iddia edemem ancak anlatılanlar yaşananları desteklemiyor. Hiçbir zaman kimseyi taciz etmedim. Doğru olan şu ki ; 2014'te ben 20 yaşımdayken Gabby ile legal ve karşılıklı rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı. Maalesef ayrılık sürecini iyi yönetemedim."