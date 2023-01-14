Cinsel istismardan tutuklanmıştı! Kayıp Arife Gökçe- Sinan Sardoğan olayında o detay şoke etti! Müge Anlı: ’’Arife Teyze’yi sırtına atıp...’’

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.