Cinsel ilişki itiraflarıyla tanınan Esra Ezmeci'nin meğer boyu kadar oğlu varmış! Estetik harikası ünlü psikoloğun sır gibi sakladığı eski evliliğine bakın
Sosyal medyadan takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Psikolog Esra Ezmeci'nin özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler çok konuşuldu. Takipçilerinin cinsel ilişki itiraflarını İnstagram hesabından yayınlayan ve her itirafta dehşete düşüren Ezmeci meğer yıllar önce bir evlilik yapmış. 2005–2015 yılları arasında evli kaldığı Tutku Dalmaz'dan da Tuğra Dalmaz adından bir erkek çocuk sahibi olan ünlü psikoloğun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Eski ve ve çocuğuna bakın! Görenler şaştı kaldı!
30.10.2022 14:45 - Son Güncelleme: 30.10.2022 14:45
Psikolog Esra Ezmeci son dönemlerde sosyal medya hesabının yanı sıra katıldığı TV programlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
1 Ağustos 1986 doğumlu olan Esra Ezmeci 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tutku Dalmaz ile 2015 yılında boşandı.
Özellikle ilişki üzerine verdiği tavsiyelerle dikkatlerini üzerine çeken Esra Ezmeci son olarak bir takipçisinden gelen "Eski kayınpederimle birlikteyiz. Kayınvalidem 2 ay önce öldü. Çocuklara nasıl söylemeliyiz?" " sorusunu storysinde paylaşmış ve "Bu söylenmesi zor bir durum ve uygun bir ilişki değil. Burada iyi düşünün yol yakınken geri dönün" uyarısında bulunmuştu.
Yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren ünlü psikolog Esra Ezmeci bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.