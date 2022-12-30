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Haberler Magazin Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur'un Tolga'sı ve Erhan'ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur'un Tolga'sı ve Erhan'ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haklarında her detay didik didik aranan yarışmacıların daha önce de pek çok yarışma programına katıldığı, modellik yaptığı ortaya çıkıyor ve akıllara 'cast' sorusu geliyor. Tüm bunlar dahilinde Tolga ile Erhan'ın yıllar öncesine ait şaşırtan görüntüleri ortaya çıktı.

30.12.2022 15:28 - Son Güncelleme: 30.12.2022 15:28
Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur’un Tolga’sı ve Erhan’ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti.

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Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur’un Tolga’sı ve Erhan’ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

Kısmetse Olur 5 yılın ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle izleyiciyle buluştu.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur’un Tolga’sı ve Erhan’ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

YouTube'ta yayın hayatına başlayan programının sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur’un Tolga’sı ve Erhan’ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

Ancak gelin görün ki taliplerini aramaya gelen yarışmacıların oradan oraya gezdiği görüntüler ortaya çıkıyor neredeyse her gün.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur’un Tolga’sı ve Erhan’ı meğer yıllar önce de birlikteymiş! Survivor görüntüleri...

Bazılarının da dışarıda tanıştıkları ortaya çıkıyor. Programa ikinci haftadan dahil olan Furkan'ın, Tolga'nın sevgilisi Aybüke'yi dansa kaldırıp kıskandırma çabasının nedeni önceki bir tanışıklıktan olduğu ortaya çıkmıştı.

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