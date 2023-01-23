Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı! ''Sonunda bunu da yaptı!'' O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine...
Sosyal medyada ilginç danslarıyla sık sık gündeme gelen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, son videosu ile iddiaya göre eşini de kızdırdı. Dükkanına gelen müşterilerle dans eden ve o anları sosyal medya hesabından patlaşan Dinç, bu kez eşini sinirden çıldırttı. İşte detaylar...
23.01.2023 18:13 - Son Güncelleme: 23.01.2023 18:13
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tepki alan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç bu kez fena tosladı.
Genellikle dükkanına gelen kadın müşterilerle dans eden Çılgın Dondurmacı bu tavrından dolayı çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiriliyor.