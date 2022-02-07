Vav TV İzle
Haberler Magazin Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Çılgın Bediş'le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, oyunculuğunun yanı sıra şarkıları ve danslarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise spor paylaşımıyla gündeme geldi. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Evcimik, yaptığı hareketlerle görenleri şaşkına çevirdi. Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar Yonca Hanım'ı teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Yonca Evcimik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

07.02.2022 20:45 - Son Güncelleme: 07.02.2022 20:45
Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıları ve danslarıyla da sık sık adından söz ettiren Evcimik, şimdi ise spor paylaşımıyla gündeme geldi.

Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Spor taytıyla kamera karşısına geçen Evcimik, yaptığı hareketleri kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çılgın Bediş’le hafızalara kazınan Yonca Evcimik için yıllar durmuş gibi! Spor taytıyla öyle hareketler ki gören inanamadı

Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar Yonca Hanım'ı teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

SON DAKİKA