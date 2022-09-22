Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı! Nalan’ın gizli aşkı meğer Adanalı değilmiş! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gerçek memleketi...

15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hayri karakteriyle büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda L'Officiel Hommes dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Ceyhan, dizi hakkında "Camdaki Kız'ın bana göre çok zengin bir dünyası var. Her karakter sürprizlerle dolu. Hayri büyük resimde güzel bir ahenk katıyor. Ben de büyük keyif alıyorum hem oynarken hem de izlerken..." diye konuştu.