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Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat vermişti Çiğdem Batur. Aradan çok fazla zaman geçmemesine rağmen Çiğdem Batur hayli değişti. İşte başta Çiğdem Batur olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri. Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Düzce'de okuduktan sonra Ankara, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. ... 2006 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı.

23.03.2020 16:41 - Son Güncelleme: 23.03.2020 16:41
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri Kurtlar Vadisi'ydi. 15 Ocak 2003'te "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi'nin dizi ve filmlerinde birçok ünlü oyuncu oynadı. Onlardan biri de Çiğdem Batur. Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ve güzelliğiyle pek çok kişiyi kendine hayran bırakmıştı. Ardından ekranlarda pek fazla göremediğimiz Çiğdem Batur, sosyal medyada oldukça aktif bir isim. Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali ve oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!

Gürkan Uygun

Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!

Müge Ulusoy

Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!
Çiğdem Batur ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' rolüyle hafızalara kazınmıştı!

Necati Şaşmaz

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