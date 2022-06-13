’Çiftlik Bank Tosuncuk’un paralarını aklıyor’ ihbarı olay olmuştu... Tuğba Özerk’in sapığıyla başı dertte!

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Eda Salman ile birlikte gelen Tuğba Özerk saplantılı hayranının firari olduğunu belirterek, ''Firarinin yakalanmasını bekliyoruz. Yıllardır rahatsız ediyor artık yoruldum. İftira atması kabul edilebilir bir durum değil'' açıklamasında bulundu.