'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Tuğba Özerk'in sapığıyla başı dertte!
'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Tuğba Özerk'in sapığıyla başı dertte! Ünlü şarkıcının avukatı tarafından, "Kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" açıklaması yapılmıştı. "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" diyen Tuğba Özerk, hakkında asılsız ihbarı yapan saplantılı hayranını savcılığa verdi.
TUĞBA ÖZERK'İN SAPIĞIYLA BAŞI DERTTE!
'Çiftlik Bank Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu... Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.
BİTMEYEN TACİZ
Ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz aylarda para akladığına dair ihbar yapılmıştı. İhbarı yapan kişinin Tuğba Özerk'in saplantılı hayranı Erol Akbalık olduğu ortaya çıkmıştı. Özerk, hakkında asılsız ihbarı yapan saplantılı hayranını savcılığa verdi. Suç duyurusunda bulunan Tuğba Özerk avukatı Eda Salman ile adliyeye gelerek ifade verdi.
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Eda Salman ile birlikte gelen Tuğba Özerk saplantılı hayranının firari olduğunu belirterek, ''Firarinin yakalanmasını bekliyoruz. Yıllardır rahatsız ediyor artık yoruldum. İftira atması kabul edilebilir bir durum değil'' açıklamasında bulundu.
NELER YAŞANDI?
MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.