Çiçek Abbas'ın endamlı güzeli Pembe Mutlu'ya yıllar hiç acımadı! Onlarca Yeşilçam filmde rol aldı almasına ama...
Şener Şen'in Çiçek Abbas filminde paylaşılamayan güzeli tanıyabilene aşk olsun! Pembe Mutlu'nun son halini görenler, "Yıllar acımamış" diyor. Kemal Sunal'ın filmi Davaro'nun Cano'su, Kanlı Nigar'ın Badide'si, Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı... Pembe Mutlu'nun son halini görenler tanıyamıyor. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.
"YILLAR ACIMAMIŞ"
Şener Şen'in Çiçek Abbas filminde paylaşılamayan güzeli tanıyabilene aşk olsun! Pembe Mutlu'nun son halini görenler, "Yıllar acımamış" diyor...
Bir zamanlar Yeşilçam'ın sultanlarından, 'Çiçek Abbas'ta İlyas Salman ile Şener Şen'in paylaşamadığı kadın Pembe Mutlu'nun son fotoğrafı...
Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.Pembe Mutlu bir dönem çok sayıda filmde oynadı.
Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı 'Çiçek Abbas','Şaşkın Ördek', Kemal Sunal ile oynadığı 'Davaro', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.