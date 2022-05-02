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Haberler Magazin Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahardır 'aşk olsun' deyip biricik eşini paylaştı! Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, geçen Şubat ayında Alaçatı'da evlendi. Düğün fotoğraflarıyla uzun süre adından söz ettiren Bahadır, Ramazan Bayramı'na özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği romantik bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak takipçilerinin bayramını kutladı. 'Aşk olsun' diyen Bahadır'ın bayram mesajı da dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun paylaşımına ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

02.05.2022 18:35 - Son Güncelleme: 02.05.2022 18:35
Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, geçen Şubat ayında Alaçatı'da evlendi.

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Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Düğün fotoğraflarıyla uzun süre adından söz ettiren Bahadır, Ramazan Bayramı'na özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği romantik bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak takipçilerinin bayramını kutladı. 'Aşk olsun' diyen Bahadır'ın bayram mesajı da dikkat çekti.

Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Bahadır, paylaşımının altına "Aşk olsun öncelik. Yaşadığımız zor günlerin ardından sevmek, sevilmek olsun! Herkese iyi bayramlar dilerim" notunu ekledi.

Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!

Çok sayıda sosyal medya kullanışının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi.

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