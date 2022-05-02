Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır ‘aşk olsun’ deyip biricik eşini paylaştı! Dikkat çeken poza Filiz Akın’dan yorum gecikmedi!
Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahardır 'aşk olsun' deyip biricik eşini paylaştı! Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, geçen Şubat ayında Alaçatı'da evlendi. Düğün fotoğraflarıyla uzun süre adından söz ettiren Bahadır, Ramazan Bayramı'na özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği romantik bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak takipçilerinin bayramını kutladı. 'Aşk olsun' diyen Bahadır'ın bayram mesajı da dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun paylaşımına ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
02.05.2022 18:35 - Son Güncelleme: 02.05.2022 18:35
Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, geçen Şubat ayında Alaçatı'da evlendi.
Çok sayıda sosyal medya kullanışının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi.