Çiçeği burnunda anne Hande Soral’ın son hali şaşırttı! Gören inanmadı! Doğum sonrası eşi İsmail Demirci ile soluğu bakın nerede aldı

Soral'ın doktoru, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: "Ben ne dersem o!" Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsur saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık. Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande'yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı..."