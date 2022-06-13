Çiçeği burnunda anne Hande Soral’ın son hali şaşırttı! Gören inanmadı! Doğum sonrası eşi İsmail Demirci ile soluğu bakın nerede aldı

"BEN DOĞUMU PEK HATIRLAMIYORUM"

Zor bir doğum geçiren Hande Soral ise şunları söyledi: "Normal bir doğum oldu. Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm ve 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona alışıyoruz, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu. Bakıcı tutmadık. Anneannesiyle birlikte büyüteceğiz. Altı ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı o dönem. İşe başladığımda benimle beraber setlere gelecek ve bana eşlik edecek"