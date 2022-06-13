Çiçeği burnunda anne Hande Soral’ın son hali şaşırttı! Gören inanmadı! Doğum sonrası eşi İsmail Demirci ile soluğu bakın nerede aldı
Çiçeği burnunda anne Hande Soral'ın son hali şaşırttı! 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, Mayıs ayının son günlerinde oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Soral, oğluyla verdiği ilk pozları da sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Her paylaşımıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Eşi İsmail Demirci ile bir paylaşımda bulunan oyuncunun son halini gören inanamadı. İşte çiçeği burnunda anne Hande Soral'ın son hali...
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen mayı ayında ise Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.
Hande Soral, doğumun ardından eşi ve oğlu ile hastane odasında çekilen aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayarak "Hoş geldin oğlum" ifadelerini kullandı.
Soral'ın doktoru, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi. Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: "Ben ne dersem o!" Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsur saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık. Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande'yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı..."
"BEN DOĞUMU PEK HATIRLAMIYORUM"
Zor bir doğum geçiren Hande Soral ise şunları söyledi: "Normal bir doğum oldu. Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm ve 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona alışıyoruz, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu. Bakıcı tutmadık. Anneannesiyle birlikte büyüteceğiz. Altı ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı o dönem. İşe başladığımda benimle beraber setlere gelecek ve bana eşlik edecek"