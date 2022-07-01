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Haberler Magazin Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Hamilelik sürecinde yayınladığı karnı burnunda fotoğraflarla sık sık gündem olan Soral, doğum sonrası da paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yatak odasından yayınladığı görüntülerle dikkat çekti. İşte oğullarıyla bir ilki daha yaşayan ünlü çiftten Hande Soral'ın o paylaşımı...

01.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:55
Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Hande Soral, izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıktı ve tüm hayatı değişti.

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Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif alan Soral, 2008- 2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı.

Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Diriliş Ertuğrul, Çalıkuşu, Alev Alev, İsimsizler gibi yapımlarda rol alan Soral, son olarak atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Soral, 14 Ekim 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünya evine girdi.

Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...

Meslektaşıyla mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

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