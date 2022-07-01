Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu! Ünlü çiftten bir ilk...
Çiçeği burnunda anne Hande Soral yatak odasından paylaştı! 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Hamilelik sürecinde yayınladığı karnı burnunda fotoğraflarla sık sık gündem olan Soral, doğum sonrası da paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yatak odasından yayınladığı görüntülerle dikkat çekti. İşte oğullarıyla bir ilki daha yaşayan ünlü çiftten Hande Soral'ın o paylaşımı...
01.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:55
Hande Soral, izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıktı ve tüm hayatı değişti.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Soral, 14 Ekim 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünya evine girdi.