Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

SERDAR DA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Bunun yanı sıra Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç'ın da yalnızlığı 6 ay sürdü. Ortaç, bir süre önce meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisinden bahseden Ortaç, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.