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Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

İrlandalı ünlü güzel Chloe Loughnan, 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Güzel giden evliliklerinde ani bir kararla boşanma kararı alan çift geçen yılın ortalarında tek celsede boşanmışlardı. Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile yeni bir aşka yelken açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberine Serdar Ortaç'ın ne diyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Kaan Kalyon kimdir? Kaan Kalyon kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi...

13.02.2020 13:14 - Son Güncelleme: 13.02.2020 13:14
Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Kalyon magazin gündemine oturdu. İrlandalı model Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğni geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Bir süredir yalnız olan olduğu bilininen modelin iş insanı Kaan Kalyon ile ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi.

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Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

CHLOE'NİN YALNIZLIĞI BİTTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, İstanbul Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldı.

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon dün akşam yine aynı mekana gitti.

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

SERDAR DA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Bunun yanı sıra Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç'ın da yalnızlığı 6 ay sürdü. Ortaç, bir süre önce meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisinden bahseden Ortaç, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

KAAN KALYON KİMDİR?

Kaan Kalyon hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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