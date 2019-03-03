Charlotte Lawrence'ın transparan büstiyeri olay oldu! Charlotte Lawrence kaç yaşında?

Charlotte Lawrence dün gece Batı Hollywood'da görüntülendi. Lawrence'ın cesur seçimi günün en çok konuşulan konusu oldu. Akşam yemeği için arkadaşlarıyla bir araya gelen genç şarkıcı, beyaz blazer ceketin altına giydiği şeffaf büstiyerle, oldukça iddialı bir seçim yaptı. Şarkıcı Charlotte Lawrence kaç yaşında?

03.03.2019 17:36 - Son Güncelleme: 03.03.2019 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





