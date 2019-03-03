Charlotte Lawrence'ın transparan büstiyeri olay oldu! Charlotte Lawrence kaç yaşında?
Charlotte Lawrence dün gece Batı Hollywood'da görüntülendi. Lawrence'ın cesur seçimi günün en çok konuşulan konusu oldu. Akşam yemeği için arkadaşlarıyla bir araya gelen genç şarkıcı, beyaz blazer ceketin altına giydiği şeffaf büstiyerle, oldukça iddialı bir seçim yaptı. Şarkıcı Charlotte Lawrence kaç yaşında?
03.03.2019 17:36
- Son Güncelleme: 03.03.2019 17:36
Charlotte Lawrence günün en çok konuşulan ismi oldu. Müzik dünyasının yeni isimlerinden Charlotte Lawrence, dün gece Kaliforniya'da ünlü bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oldukça neşeli tavırlar içerisinde olan genç şarkıcı transparan büstiyeriyle tüm bakışları üzerine topladı.
Ünlü oyuncu Christa Miller'ın müzisyen kızı Charlotte Lawrence, dün gece Batı Hollywood'da görüntülendi.
Akşam yemeği için arkadaşlarıyla bir araya gelen genç şarkıcı, beyaz blazer ceketin altına giydiği şeffaf büstiyerle, oldukça iddialı bir seçim yapmıştı.
Young adını verdiği albümünü geçen yıl yayınlayan Lawrence, dökümlü siyah bir pantolon giyerek, cesur büstiyerinin aksine sade bir tercihte bulundu.