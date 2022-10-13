ÇGH 1'in yıldızıydı! Murat Eken'i son haliyle tanımak neredeyse imkansız! Büşra Pekin'in eski aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! 'Sana bunu yapan hayat...'
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncularından Murat Eker son haliyle şaşırttı. Oğuzhan Koç, Eser Yenenler gibi ünlü oyuncularla birlikte skeçlerde oynayan Eker programın yayınlandığı dönemlerde Büşra Pekin ile aşk yaşamıştı. Pekin ile ayrıldıktan sonra 2016 yılında Gizem Önen ile evlendi ancak bu evlilik, yalnızca 5 yıl sürdü. Yıllardır ortalarda gözükmeyen oyuncunun bu halini görenler ''Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz'' ve ''Ekibin en parlak insanıydı, yazık olmuş'' gibi yorumlar yaptı.
13.10.2022 23:03 - Son Güncelleme: 13.10.2022 23:03
Eser Yenenler, Ersin Korkut, Büşra Pekin, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programının kadrosunda Murat Eken de yer alıyordu.
Programın yayınlandığı dönemde Büşra Pekin'le aşk yaşayan Murat Eken, programın ardından ekranlarda yer almayarak sessizliğe bürünmüştü.