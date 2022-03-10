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Haberler Magazin Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Ceylan'ın hamam paylaşımı olay! Çok küçük yaşlarda sahne almaya başlayan ve 'küçük Ceylan' olarak bir döneme damga vuran Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından sık sık söz ettirmişti. Estetiklerin ardından bambaşka birine dönüşen Ceylan, giyim tarzını da değiştirmiş ve son olarak transparan dekolteli elbisesi ile çok konuşulmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren Ceylan, bu kez hamam paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü türkücü, hamamda göbek attığı anları sosyal medyada paylaştı. Vücuduna sardığı peştamal ile kamera karşısına geçen Ceylan, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ceylan'ın o paylaşımı...

10.03.2022 18:11 - Son Güncelleme: 10.03.2022 18:24
Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Henüz çocuk yaşlarda sahneyle tanışan Ceylan, şarkıları ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü türkücü, son dönemlerde geçirdiği operasyonlarla adından sık sık söz ettirdi.

Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Estetiklerin ardından bambaşka birine dönüşen Ceylan, giyim tarzını da değiştirmiş ve son olarak transparan dekolteli elbisesi ile çok konuşulmuştu.

Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Attığı her adımla adından söz ettiren Ceylan, bu kez hamam paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü türkücü, hamamda göbek attığı anları sosyal medyada paylaştı.

Ceylan’ın hamam paylaşımı olay! Vücuduna sardığı peştemal ile göbek attı! 47 yaşındaki Ceylan’a bakın sosyal medyayı ateşe verdi

Hamam sefası yapan Ceylan'ın paylaşımını görenler dönüp bir daha bakarken sosyal medya adeta sallandı.

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