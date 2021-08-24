Ceylan daracık taytıyla döktürdü! ‘Kapı gıcırtısına bile oynarım’ dedi göbek attığı anları paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Ceylan daracık taytıyla döktürdü! 'Kapı gıcırtısına bile oynarım' dedi... Son dönemlerde yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla çok konuşulan ünlü türkücü Ceylan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman iddialı pozlarını yayınlayan türkücü, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Siyah taytı ve kısa tişörtü ile objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, göbek attığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olurken Ceylan'ın performansına yorum yağdı. İşte Ceylan'ın o paylaşımı...
24.08.2021 00:18
- Son Güncelleme: 24.08.2021 00:18
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetikler ve sık sık değiştirdiği imajıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Siyah taytı ve kısa tişörtü ile objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, paylaşımının altına ise "Kapı gıcırtısına bile oynayan ceyloo" notunu düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Ceylan'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.