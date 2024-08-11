Ceyda Düvenci'nin oğlu Okan Ali'ye bakın! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la tek celsede boşanmıştı! Minik oğulları 7 yaşına bastı! 'Aynı babası'

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile 2015-2022 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali, 7 yaşına bastı. Şakrak ile olan evliliğinden dünyaya gelen Ali'nin son hali, annesi Düvenci'nin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Daha önce 3 kez evlenen Ceyda Düvenci, oğlu Ali ile sık sık vakit geçiriyor ve bu özel anları zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda 7. yaşını kutlayan Ali'nin son hali, Düvenci'nin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
2023 Temmuz'unda yollarını ayıran Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, ayrılığa rağmen sergiledikleri olgun tavırlarla takdir toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak'ın, Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, gündeme bomba gibi düşmüştü. Kızlarının ardından oğlu Ali hakkında araştırmalar başladı.
Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında sade bir tören ile nikah masasına oturdu.
Çiftin oğulları Ali, 2017'de dünyaya gelmişti. Çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede sonlandırdı.