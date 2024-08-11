Ceyda Düvenci'nin oğlu Okan Ali'ye bakın! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la tek celsede boşanmıştı! Minik oğulları 7 yaşına bastı! 'Aynı babası'

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile 2015-2022 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali, 7 yaşına bastı. Şakrak ile olan evliliğinden dünyaya gelen Ali'nin son hali, annesi Düvenci'nin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Daha önce 3 kez evlenen Ceyda Düvenci, oğlu Ali ile sık sık vakit geçiriyor ve bu özel anları zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda 7. yaşını kutlayan Ali'nin son hali, Düvenci'nin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.