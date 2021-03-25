Ceyda Düvenci'nin dövmesine 'edepsiz' tepkileri yağıyor! 'Yaptıracak başka yer bulamadın mı!'
Ceyda Düvenci'nin dövmesine 'edepsiz' tepkileri yağıyor! Daha önce kızının özelini paylaşan ve sosyal medyada tepki çeken Ceyda Düvenci, son dönemde sık sık oyunculuğu yerine paylaşımlarıyla gündeme geliyor. İki çocuk annesi 43 yaşındaki Ceyda Düvenci, Instagram hesabından amuda kalkarak verdiği pozu Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım altüst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözüyle paylaştı. Kısa sürede dikkat çeken paylaşımda Ceyda Düvenci'nin dövmesi ve yaptırdığı yer büyük tepki aldı. İşte Ceyda Düvenci'nin edepsiz paylaşımına gelen sosyal medya tepkileri...
Düvenci'den ise paylaşımına tepki gösterenlere, "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli... Her evlat değişir, dönüşür... Regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur..."
"Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır. Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli... Ve son nefesime kadar tüm küçük ya da büyük anlarını en kıymetli anlar olarak hafızalarına kazımak en önemli görevim. Melisam yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak."