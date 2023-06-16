Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tekrar yan yana geldi! Boşanacakları iddia edilmişti ama sürpriz hareket! Aynı anda paylaştılar! ''İyi ki...''
8 yıllık evliliklerini bitirecekleri iddia edilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak bugün çocukları için uzun bir aradan sonra tekrar yan yana göründüler. Çiftin evliliklerini kurtarmak için terapiye gittikleri ancak başaramadıkları konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ceyda Düvenci Vialand AVM'de düzenlenen bir etkinlikte göründü. "Eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı" haberleri hakkında "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Sürpriz hareket geldi. Aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İşte detaylar...
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak magazin gündeminde 'boşanma' iddiaları ile son günlerde sıkça yer alıyor. 8 yıllık birlikteliklerini sonlandıracakları iddia edilen çift konu hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak bir süredir de yan yana görülmeyen çift kafalarda da bir çok soru işareti bıraktı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu mutlu evliliklerinden de Okan Ali adında bir çocukları dünyaya geldi. Son olarak karnelerin dağıtıldığı bugün çift yan yana göründü. İşte detaylar...
PEŞ PEŞE PAYLAŞIM!
Haklarında 'ayrılık' iddiaları ortaya atılan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti çocuklarının mutlu günlerinde biraraya geldi. Karne gününde çocukları ile birlikte okula giden çift sosyal medya hesaplarından da çocuklarının mutlu gününü paylaştı.
Ancak Ceyda Düvenci'nin sonraki paylaşımlarında ise Bülent Şakrak gözükmedi. 46 yaşındaki oyuncu paylaşımına ''Büyümemize kadeh kaldırdık bugün... İyi ki...'' notunu düştü.