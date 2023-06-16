Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tekrar yan yana geldi! Boşanacakları iddia edilmişti ama sürpriz hareket! Aynı anda paylaştılar! ''İyi ki...''

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak magazin gündeminde 'boşanma' iddiaları ile son günlerde sıkça yer alıyor. 8 yıllık birlikteliklerini sonlandıracakları iddia edilen çift konu hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak bir süredir de yan yana görülmeyen çift kafalarda da bir çok soru işareti bıraktı. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu mutlu evliliklerinden de Okan Ali adında bir çocukları dünyaya geldi. Son olarak karnelerin dağıtıldığı bugün çift yan yana göründü. İşte detaylar...