Ceyda Düvenci açtı ağzını yumdu gözünü! Hakkında 'Bülent Şakrak ile boşanacaklar' denmişti! 'Gerçekten sevilirseniz...'' Kızlarını da yanına alarak...
Magazin dünyasının son günlerde en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasındaki 'boşanacaklar' iddiası tazeliğini koruyor. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin 1 çocukları bulunuyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayınca terapiye giden ikilinin iddiaya göre aralarındaki problemi çözemediği ve boşanma kararı aldıkları konuşuluyor. Ceyda Düvenci son olarak sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Ardından da kızlarını alıp tatile çıktı. İşte detaylar...
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak cephesinde sular durulmuyor. Boşanacaklar mı boşanmayacaklar mı merak edilirken Düvenci'den gelen yeni paylaşım kafaları karıştırdı. 2015 yılında dünyaevine giren çift 2017 yılında oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı. 46 yaşındaki güzel oyuncunun önceki evliliğinden de Melisa adında bir kızı bulunuyor. Bir süredir haklarında boşanacakları yönünde iddia atılan ikili suskunluğunu korurken sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
''GERÇEKTEN SEVİLİRSENİZ...''
Ceyda Düvenci son olarak İnstagram hesabından bir alıntı yaptı. Ünlü ismin paylaşımı çok konuşuldu. Bir çok kişi tarafından 'ima dolu' yorumu yapıldı.
Düvenci'nin son paylaşımı yeniden boşanma dedikodularını çıkardı. Öte yandan güzel oyuncu bir sonraki paylaşımında da çocukları ile tatile çıktığını açıkladı. Arabadaki paylaşımda Bülent Şakrak yine yoktu.