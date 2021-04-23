Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!

Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor! Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettirdikten sonra 2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenen ve uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Ceyda Ateş Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Ateş'in kızı Talia babasına bebzerliğiyle sosyal medya gündeminde...

23.04.2021 14:25 - Son Güncelleme: 23.04.2021 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





