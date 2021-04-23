RAMAZAN İMSAKİYE
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Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!

Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor! Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettirdikten sonra 2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenen ve uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Ceyda Ateş Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Ateş'in kızı Talia babasına bebzerliğiyle sosyal medya gündeminde...

23.04.2021 14:25 - Son Güncelleme: 23.04.2021 14:28
Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!

"ADETA KOCASINI DOĞURMUŞ"

Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor! 4 ay önce ilk bebeği Talia'yı kucağına alan güzel oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından kızı ve eşi Buğra Toplusoy'un fotoğrafını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!

Paylaşımın ardından babasına benzerliğiyle dikkat çeken Talia ve annesi Ceyda Ateş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!

İşte Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'un kızı Talia ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!
Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası! Talia'yı görenler 'Ceyda adeta kocasını doğurmuş' diyor!