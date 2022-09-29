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Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'dan bomba paylaşım! Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı!

Dünyayla Benim Aramda isimli dizide rol alan başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeşil bikinisiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozların sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu güzelliğiyle takipçilerini hayran bıraktı. İşte o kareler...

takvim.com.tr
29.09.2022 20:16 - Son Güncelleme: 29.09.2022 20:16
Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım! Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı!

Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hafsanur Sancaktutan cesur pozları ile gündeme geldi.

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Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım! Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı!

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili paylaşımlarına takipçileri tarafından "Çok güzelsiniz Hafsa hanım", "Her zaman güzelsin","Mükemmel" ve "Dünya güzeli" şeklinde yorumlar geldi.

Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım! Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı!

Son dönemin yıldız oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın o sahnesi olay olmuştu.

Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım! Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı!

Dizinin cesur sahneleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım! Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı!

Sancaktutan, osyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

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