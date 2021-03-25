Ceren Hindistan'dan eski eşi Ümit Aslan'a olay sözler! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız' diyen Ceren: 'Konuşursam sokağa çıkamazsın'
Ceren Hindistan'dan eski eşi Ümit Aslan'a olay sözler! Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşen Ceren Hindistan ve Ümit Aslan, mahkemelik oldu. Aslan'ın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma ve konuşmama kararı aldırmasının ardından Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce de sosyal medya hesabından 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!' notuyla eski eşini hedef alan bir paylaşımla gündeme gelen Ceren Hindistan bu kez de, 'Konuşursam sokağa çıkamazsın!' dedi.
25.03.2021 11:29
- Son Güncelleme: 25.03.2021 11:48
"Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası... Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım..."
"Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da sürekli sayfamda geziyorsun. Azıcık git soluklan, bir su iç, bir yemek ye. Merak etme senin yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün."