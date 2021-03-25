Ceren Hindistan'dan eski eşi Ümit Aslan'a olay sözler! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız' diyen Ceren: 'Konuşursam sokağa çıkamazsın'

Ceren Hindistan'dan eski eşi Ümit Aslan'a olay sözler! Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşen Ceren Hindistan ve Ümit Aslan, mahkemelik oldu. Aslan'ın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma ve konuşmama kararı aldırmasının ardından Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce de sosyal medya hesabından 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!' notuyla eski eşini hedef alan bir paylaşımla gündeme gelen Ceren Hindistan bu kez de, 'Konuşursam sokağa çıkamazsın!' dedi.