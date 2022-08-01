Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı Levent Tülek'in son halini görenler tanıyamadı: ''Alişan ile Çağla Şıkel bile tanıyamaz"
Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı Levent Tülek'in son halini görenler tanıyamadı, ünlü oyuncuya sosyal medyada, ''Alişan ile Çağla Şıkel bile tanıyamaz" , "Yıllar acımamış abi" yorumları yapıldı. Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Şipşak Rıza rolü ile akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Levent Tülek, imajında yeniliğe gitti. Cennet Mahallesi dizisindeki Şipşak Rıza karakterinden bambaşka bir imaja bürünen Levent Tülek'in yeni hali herkesi şaşırttı.
01.08.2022 17:05 - Son Güncelleme: 01.08.2022 17:13
"ALİŞAN İLE ÇAĞLA ŞIKEL BİLE TANIYAMAZ"
Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı Levent Tülek'in son halini görenler tanıyamadı.
Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Şipşak Rıza rolü ile akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Levent Tülek, imajında yeniliğe gitti.