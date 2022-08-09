Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si tatil pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Belemir Temizsoy'un son halini görenler: "Hadise mi o?"
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si tatil pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Belemir Temizsoy son haliyle, "Hadise mi o?" dedirtti. Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleri ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimlerim yer aldığı Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy bir değişti pir değişti. İşte dizide rol alan ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy'un son hali...
09.08.2022 11:19 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:23
"HADİSE Mİ O?"
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si tatil pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Belemir Temizsoy'un son halini görenler, "Hadise mi o?" diyor.
"HADİSE Mİ O?"
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si öyle böyle değişmedi görenler bir kez daha baktı! İşte Hadise'ye benzetilen Belemir Temizsoy'un son hali.