Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si evleniyor! Nişanı taktı aşkını haykırdı! Belemir Temizsoy'un son halni görenler 'ne ara büyüdü' dedi
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si genç kız oldu! Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği 1981 yapımı Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, bir döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Alişan, Melek Baykal, Zeki Alasya, Çağla Şıkel gibi isimleri yer aldığı Cennet Mahallesi'nin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ise yıllar sonra gündeme geldi. 3 sezondan oluşan dizide Ayşe karakterini canlandıran Temizsoy nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Belemir Temizsoy'un son hali Hadise'ye benzetildi.
11.06.2022 11:01 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:01
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in başrolünü Gülşen Bubikoğlu'nun üstlendiği 1981 yapımı Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi, 2004-2007 yılları arasında izleyici karşısına çıkmıştı.
Cennet Mahallesi'nin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ise yıllar sonra gündeme geldi. 3 sezondan oluşan dizide Ayşe karakterini canlandıran Temizsoy'un son halini gören hayran kaldı.