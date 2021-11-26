Cengiz Kurtoğlu’nun bıçaklı kavgası dallanıp budaklanıyor! Taraflardan peş peşe birbirini bombalıyor perde arkası bambaşka

Fiziksel hiçbir müdahalede bulunmadığını ifade eden Cengiz Kurtoğlu, bıçakla saldırdığı iddialarına yönelik, ''benim bıçakla ne işim var!'' cevabını verdi. 40 yıldan beri böyle bir olayla hiç karşılaşmadığını ifade eden Cengiz Kurtoğlu, çok üzgün olduğunu da ayrıca dile getirdi.