Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı kavgası dallanıp budaklanıyor! Taraflardan peş peşe birbirini bombalıyor perde arkası bambaşka
Geçtiğimiz gün İstanbul Sarıyer'de bir mekânda Cengiz Kurtoğlu'nun iş insanı Mustafa Can ile arasında yaşanan tartışma Türkiye gündeminde ilk sırala yükseldi. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının da yayınlanmasının ardından taraflar kendini savunmak için olayın perde arkasını bir bir anlattı. Başarılı sanatçı Cengiz Kurtoğlu ise olay sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. Cengiz Kurtoğlu komplo kurulduğu iddialarını gündeme getirdi. İşte büyük kavganın perde arkasına dair tüm detaylar…
26.11.2021 15:46
- Son Güncelleme: 26.11.2021 15:46
CENGİZ KURTOĞLU BİR KOMPLOYA MI KURBAN GİTTİ?
Sarıyer'de bir mekanda arkadaşının doğum günü için bulunan Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencebay'a hakaret ettiği iddia edilen iş insanı Mustafa Can ile büyük bir gerilim yaşadı.
Böyle şeylere alışık olmadığını ifade eden Cengiz Kurtoğlu, gecenin çok güzel ve saygı çerçevesinde başladığını ancak ilerleyen saatlerde alkolün de etkisiyle Mustafa Can'ın ileri geri konuşmaya başladığını belirtti.
MUSTAFA CAN'DAN KAVGA HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Kavganın diğer tarafı iş insanı Mustafa Can ise olay hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. ''Keşke yaşanmasaydı'' ifadeleriyle olayı aktaran Mustafa Can, hala şokta olduğunu ve böyle bir olayla hiç karşılaşmayı beklemediğini ifade etti.