Cenay Türksever: "Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamak isterim!"

"Her rolü oynarım"

Kostümler, animasyon, senaryo, işleniş… Böyle farklı bir yapımda yer almak seni tatmin ediyor olsa gerek. Bu projeden sonra zengin kız fakir oğlan; 2 kadın arasında kalan bir ceo tarzı senaryolar gelse nasıl tepki verirsin? Sıcak bakar mısın, mesafeli mi yaklaşırsın?

Ben oyuncuyum, her rolü oynarım. Hiç iş ayırt etmem. Gelen karakter neyse en iyi şekilde çalışıp seyirciye aktarmaya çalışırım. Gerekirse karakterim için saçımı keserim, kilo veririm. Çaka için haftanın 6 günü spor ve diyet yaptım. Yeri geldi sette spor yaptım.

Diziyi takdir edenler olduğu gibi eleştirenler de var tabii. Ama farklı şeyler deneyen, kolaya kaçmayan bir ekip görüyoruz. Sence haksızlık ediliyor mu?

Herkesin fikrine, eleştirisine saygı duyuyorum. Ama iç dünyamda bir küçük burkuluyorum. "Durun siz bekleyin! 4. veya 5. bölüm yayınlansın, fikriniz değişecek" diyorum içimden. Gerçekten de değişiyor fikirleri.