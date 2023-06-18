Cem Yılmaz’ın “Unutamıyorum” paylaşımı “Kesin Serenay Sarıkaya” dedirtti! Kafalar karıştı! Gözler Defne Samyeli’ye çevrildi...

Yılmaz'ın yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine… Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git" yazılı bir fotoğrafı "Ne kadar da doğru"