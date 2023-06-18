Cem Yılmaz’ın “Unutamıyorum” paylaşımı “Kesin Serenay Sarıkaya” dedirtti! Kafalar karıştı! Gözler Defne Samyeli’ye çevrildi...
Ahu Yağtu ile yaptığı evlilikten Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kariyeri kadar yaşadığı aşklarla da adından söz ettiren ünlü isim, sosyal medya paylaşımında "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın" ifadelerine yer verdi. Cem Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı "Kesin Serenay Sarıkaya" derken bir kısmı Defne Samyeli'ni işaret etti. İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımının tamamı...
18.06.2023 11:00 - Son Güncelleme: 18.06.2023 11:00
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Cem Yılmaz, 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kaldı ve Kemal adında bir oğlu oldu.
Birçok ünlü isimle aşk yaşayan Cem Yılmaz, bir dönem Defne Samyeli'yle de aşk yaşadı. Evlenecekleri düşünülen çift, sürpriz bir şekilde ayrıldı ve Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı.