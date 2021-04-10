Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

AİLELERİ UYARDI

Akalın, "Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor" demişti.