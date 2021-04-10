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Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

Stand-up gösterilerine kaldığı yerden devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, şarkıcı Demet Akalın'ı diline doladı. Cem Yılmaz'ın önceki gün gerçekleştirdiği gösterisinde Demet Akalın ile ilgili yaptığı espri dikkat çekti. Ünlü komedyen, kızı Hira'nın sosyal medya platformu TikTok'ta kredi kartından 7 bin TL ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın'ı ti'ye aldı. Cem Yılmaz'ın esprisine sinirlenen Demet Akalın ise Instagram'da yaptığı bir yorumla komedyene cevap verdi.

10.04.2021 16:05 - Son Güncelleme: 10.04.2021 16:05
Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına katılarak annesinin kredi kartından 7 bin TL harcama yapmıştı. Durumu fark eden Demet Akalın ise sosyal medya üzerinden isyan etmişti.

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Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

AİLELERİ UYARDI
Akalın, "Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor" demişti.

Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

'DERDİMİZ PARA OLSUN'
Demet Akalın'ın ardından açıklama yapan Özgür Balakar ise şöyle konuşmuştu: "Bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum… Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı. Profilinde sadece 'Hira' yazıyor. Bana dediler ki 'O Demet Akalın'ın kızı.' Ben de daha önce Demet ablaya gitmiştim"

Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

"Hira'yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında 'Teşekkürler Hira'cığım. Sen isen bir tane gül gönder' dedim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan… Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın'ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş"

Cem Yılmaz’ın esprisine sinirlenen Demet Akalın’dan sert çıkış! “Ondan daha merhametli olduğum kesin”

"Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz! Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun…"