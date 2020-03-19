Haberler Galeri Magazin Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

Serenay Sarıkaya önceki gün kaş tasarım merkezi çıkışında görüntülendi. Makyajsız hali ile dikkat çeken Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile annesi Ümran Seyhan'ın tanışmasıyla ilgili soruları duymazdan gelerek apar topar aracına bindi. Kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile birliktelik yaşayan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın arabasının içindekiler dikkat çekti. Türkiye'de de vakaların görüldüğü ölümcül salgın koronavirüs nedeniyle Serenay Sarıkaya bakın aracında ne taşıyor...

19.03.2020 10:23 - Son Güncelleme: 19.03.2020 11:02
Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde annesi Ümran Seyhan ile Cem Yılmaz'ın tanışması 'Evlilik yakın mı?' sorularını da beraberinde getirmişti. Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kaş tasarım merkezine giden güzel oyuncu, çıkışta koşar adım aracına yöneldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

Muhabirlerin sorularından kaçmak için kendisini aracının içine atan Sarıkaya, "sevgilisi Cem Yılmaz'ı annesi ile tanıştırdığı" iddiasını duymazlıktan geldi.

Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

Cem Yılmaz sorularına yanıt vermek istemeyen oyuncu, "Arkadaşlar bunları sonra konuşalım, teşekkür ederim" diyerek oradan ayrıldı.

Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE SERENAY!

Serenay Sarıkaya'nın, aracında kolonya, su ve peçetesini hazır bulundurması dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

HADİSE

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi hayran bıraktı! Abla-kardeş gibi