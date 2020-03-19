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Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!

Serenay Sarıkaya önceki gün kaş tasarım merkezi çıkışında görüntülendi. Makyajsız hali ile dikkat çeken Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile annesi Ümran Seyhan'ın tanışmasıyla ilgili soruları duymazdan gelerek apar topar aracına bindi. Kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile birliktelik yaşayan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın arabasının içindekiler dikkat çekti. Türkiye'de de vakaların görüldüğü ölümcül salgın koronavirüs nedeniyle Serenay Sarıkaya bakın aracında ne taşıyor...

19.03.2020 10:23 - Son Güncelleme: 19.03.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





