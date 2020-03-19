Cem Yılmaz'ı duymazdan gelen Serenay Sarıkaya'nın arabasındakiler dikkat çekti!
Serenay Sarıkaya önceki gün kaş tasarım merkezi çıkışında görüntülendi. Makyajsız hali ile dikkat çeken Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile annesi Ümran Seyhan'ın tanışmasıyla ilgili soruları duymazdan gelerek apar topar aracına bindi. Kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile birliktelik yaşayan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın arabasının içindekiler dikkat çekti. Türkiye'de de vakaların görüldüğü ölümcül salgın koronavirüs nedeniyle Serenay Sarıkaya bakın aracında ne taşıyor...
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde annesi Ümran Seyhan ile Cem Yılmaz'ın tanışması 'Evlilik yakın mı?' sorularını da beraberinde getirmişti. Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kaş tasarım merkezine giden güzel oyuncu, çıkışta koşar adım aracına yöneldi.