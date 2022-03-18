Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... "Cem'in genç Rüya'sı"

RÜYA DA OYUNCU

Ünlü komedyen, en son dizisi Erşan Kuneri'de de kendisine rol verdiği 27 yaşındaki oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı. Birkaç aydır birlikte olan çiftin, şu sıralar da aynı evi paylaştığı konuşuluyor.