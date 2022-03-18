Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... "Cem'in genç Rüya'sı"
Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Bu kez de kendisinden tam 21 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu duyunca gerildi. Serenay Sarıkaya'nın ardından 1995'li Rüya Demirbulut ile yakalanan Cem Yılmaz, sevgili listesine bir genç ismi daha ekleyince, "Cem'in genç Rüya'sı" yorumları havada uçuştu.
"CEM'İN GENÇ RÜYA'SI"
Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük...
Genç aşkları ile bilinen ve aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ve en son güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan 48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, hız kesmiyor.
RÜYA DA OYUNCU
Ünlü komedyen, en son dizisi Erşan Kuneri'de de kendisine rol verdiği 27 yaşındaki oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı. Birkaç aydır birlikte olan çiftin, şu sıralar da aynı evi paylaştığı konuşuluyor.
Yeni sevgilisiyle kameralara takılan Cem Yılmaz "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu duyunca gerildi. Daha sonra Rüya Demirbulut arabadan inip Cem Yılmaz'ın evine doğru yürümeye başladı. Aracını park eden 48 yaşındaki yılmaz, soluğu kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinin yanında aldı.