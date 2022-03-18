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Haberler Magazin Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... "Cem'in genç Rüya'sı"

Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... "Cem'in genç Rüya'sı"

Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Bu kez de kendisinden tam 21 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu duyunca gerildi. Serenay Sarıkaya'nın ardından 1995'li Rüya Demirbulut ile yakalanan Cem Yılmaz, sevgili listesine bir genç ismi daha ekleyince, "Cem'in genç Rüya'sı" yorumları havada uçuştu.

18.03.2022 09:08 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:14
Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... Cem’in genç Rüya’sı

"CEM'İN GENÇ RÜYA'SI"

Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... Cem’in genç Rüya’sı

Genç aşkları ile bilinen ve aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ve en son güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan 48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, hız kesmiyor.

Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... Cem’in genç Rüya’sı

RÜYA DA OYUNCU

Ünlü komedyen, en son dizisi Erşan Kuneri'de de kendisine rol verdiği 27 yaşındaki oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı. Birkaç aydır birlikte olan çiftin, şu sıralar da aynı evi paylaştığı konuşuluyor.

Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... Cem’in genç Rüya’sı

Yeni sevgilisiyle kameralara takılan Cem Yılmaz "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu duyunca gerildi. Daha sonra Rüya Demirbulut arabadan inip Cem Yılmaz'ın evine doğru yürümeye başladı. Aracını park eden 48 yaşındaki yılmaz, soluğu kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinin yanında aldı.

Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın hangi ünlü isim çıktı! Kendisinden tam 21 yaş küçük... Cem’in genç Rüya’sı

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

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