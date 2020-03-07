Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının, Atina'da ayyuka çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Bir süredir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddia ediliyor hatta Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedeni olduğu belirtiliyordu. Taraflardan konuya dair bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum' demesi iddiaları güçlendiriyordu. Nitekim iddialara doğru çıktı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina'da görüntülendi. Uzun süredir kaçakları oynayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilk kez yan yana görüntü ve röportaj verdi. İşte Serenay ve Cem'in o anları...
07.03.2020 10:25
- Son Güncelleme: 07.03.2020 10:41
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