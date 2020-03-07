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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının, Atina'da ayyuka çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Bir süredir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddia ediliyor hatta Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedeni olduğu belirtiliyordu. Taraflardan konuya dair bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum' demesi iddiaları güçlendiriyordu. Nitekim iddialara doğru çıktı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina'da görüntülendi. Uzun süredir kaçakları oynayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilk kez yan yana görüntü ve röportaj verdi. İşte Serenay ve Cem'in o anları...

07.03.2020 10:25 - Son Güncelleme: 07.03.2020 10:41
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı ilk olarak Atina sokaklarında çekilen bu fotoğraf ile belgelenmişti.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

Uzun süre kaçakları oynayan çift nihayet yan yana görüntü verdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

ARTIK KAÇMAK YOK!

Önce ünlü çift, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmedi ve fotoğraf çektirdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

'KÜÇÜCÜĞÜM, HER ŞEYİM'

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

"NEŞELİ VE MUTLUYUZ"

Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi.

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