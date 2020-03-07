Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze...

'KÜÇÜCÜĞÜM, HER ŞEYİM'

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.