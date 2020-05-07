Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evlenmeyeceğini açıkladı! İşte evlilik iddialarına verdiği yanıt

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Cem Yılmaz'ın Serenay'a diz çöküp evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. İkilinin karantina süreci bittikten sonra evleneceği yönündeki iddialara Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenmeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte aralarındaki yaş farkına rağmen merak edilen, "Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlenecek mi?" sorusunun yanıtı...