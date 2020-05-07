Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evlenmeyeceğini açıkladı! İşte evlilik iddialarına verdiği yanıt
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Cem Yılmaz'ın Serenay'a diz çöküp evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. İkilinin karantina süreci bittikten sonra evleneceği yönündeki iddialara Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenmeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte aralarındaki yaş farkına rağmen merak edilen, "Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlenecek mi?" sorusunun yanıtı...
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Cem Yılmaz'ın Serenay'a diz çöküp evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. İkilinin karantina süreci bittikten sonra evleneceği yönündeki iddialara Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenmeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte aralarındaki yaş farkına rağmen merak edilen, "Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlenecek mi?" sorusunun yanıtı...
07.05.2020 10:18
- Son Güncelleme: 07.05.2020 10:47
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz şubat ayında Atina sokaklarında fotoğraflanmıştı. Bu görüntülerin ardından flaş birliktelik, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde karantinayı birlikte geçiren Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın nikah masasına oturacağı iddia edildi. Ünlü komedyen, evlilik iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi.
DİĞER GALERİLER